В Киеве за минувшие сутки обнаружили 256 больных коронавирусом. Умер 21 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в городе 4466 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 191 751», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 36 больных коронавирусом, а также 140 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 242 человека. В общем коронавирус преодолели 120044 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 54, в Шевченковском - 44 и в Дарницком районе – 29», - отметил Кличко.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, зафиксировано 5062 новых случая заболевания COVID-19.