Киевское Динамо победило Ингулец со счетом 5:0 в матче 23 тура украинской Премьер-лиги и досрочно завоевало золотые медали чемпионата.

Благодаря победе подопечные Мирчи Луческу набрали 58 очков и за три тура до окончания чемпионата стали недосягаемыми для донецкого Шахтера, который уступил Александрии 0:2 и с 45 баллами идет на втором месте.

В последний раз Динамо становилось чемпионом Украины в 2016 году, после чего четыре раза подряд золото завоевывал Шахтер.

На счету Динамо теперь 16 чемпионских титулов. Шахтер становился чемпионом Украины 13 раз.