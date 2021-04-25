Киевское Динамо победило Ингулец со счетом 5:0 в матче 23 тура украинской Премьер-лиги и досрочно завоевало золотые медали чемпионата.
Благодаря победе подопечные Мирчи Луческу набрали 58 очков и за три тура до окончания чемпионата стали недосягаемыми для донецкого Шахтера, который уступил Александрии 0:2 и с 45 баллами идет на втором месте.
В последний раз Динамо становилось чемпионом Украины в 2016 году, после чего четыре раза подряд золото завоевывал Шахтер.
На счету Динамо теперь 16 чемпионских титулов. Шахтер становился чемпионом Украины 13 раз.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время