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В Иране началось серийное производство отечественной вакцины от коронавируса COVID-19 COVIRAN Bereket. В стране хотят ускорить темпы вакцинации.

Об этом сообщает Агентство Анадолу.

Отмечается, что в одном из отелей в Тегеране при участии представителей Научного совета по коронавирусу добровольцам ввели вакцину COVIRAN Bereket, исследования которой находятся на третьей фазе. В числе добровольцев - член Национального совета по борьбе с коронавирусом Муни Мухриз, депутат от провинции Систан и Белуджистан Хусейн Али Шехрияри и бывший преподаватель Мухаммед Али Эмирзергер.

По словам главы Научного совета Мухаммеда Мухбира, до сентября будет произведено более 30 млн доз отечественной вакцины, в том числе 1 миллион доз - в мае, 3,5 миллиона - в июне, 12 миллионов - в июле и 15 миллионов - в августе.

«Вакцина будет передана в министерство здравоохранения, процесс всеобщей вакцинации будет ускорен», - заявил Мухбир.

Иран впервые испытал первую отечественную вакцину COVIRAN Bereket на человеке 29 декабря 2020 года, после чего объявил об успешных результатах.
ForUm

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