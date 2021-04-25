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Президент Чехии Милош Земан заявил о готовности поддержать применение российской вакцины от коронавируса Спутник V в случае дефицита других вакцин.

Об этом сообщает Ceske Noviny.

Он указал на проблемы с вакцинацией в Европе: поставки препарата Johnson & Johnson задерживаются, а вакцина AstraZeneca вызывает опасения из-за случаев тромбоза.

«Я буду выступать за использование вакцины Спутник V, если будет ощущаться нехватка других вакцин», — сказал Земан, который в числе первых в стране привился американской вакциной Pfizer.

Российская вакцина до сих пор не получила одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на чем настаивал бывший министр здравоохранения Ян Блатны. Он был уволен за отказ разрешить применение Спутник V в Чехии без европейской регистрации.

Напомним, Чехия на фоне скандала уже не рассматривает покупку «Спутника V».
ForUm

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