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В Японии активизировался вулкан Сакурадзима, который расположенный на юго-западном японском острове Кюсю. Жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу предупредили быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.

Вулкан активизировался в ночь на воскресенье.

Сакурадзима - один из самых опасных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенному рядом крупному городу Кагосима. В Японии насчитывается около 110 активных вулканов.
ForUm

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