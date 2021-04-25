В Японии активизировался вулкан Сакурадзима, который расположенный на юго-западном японском острове Кюсю. Жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу предупредили быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.
Об этом сообщает Nikkei Asia.
Вулкан активизировался в ночь на воскресенье.
Сакурадзима - один из самых опасных вулканов в Японии. Его извержения происходят регулярно, что доставляет немало проблем расположенному рядом крупному городу Кагосима. В Японии насчитывается около 110 активных вулканов.
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