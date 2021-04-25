Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры и обсудили совместные шаги двух стран на фоне заявления главы США Джо Байдена по геноциду армян. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает турецкий телеканал NTV.

«В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Джорджа Байдена о так называемом геноциде армян», - говорится в сообщении.

Алиев назвал слова американского главы "исторической ошибкой". По его мнению, такое заявление - неприемлемо. Президент Азербайджана также отметил, что слова Байдена нанесли ущерб формирующимся тенденциям на сотрудничество в регионе.

Как заявили в Баку, заявление американского лидера "искажает историческую правду о событиях 1915 года и вызывает сожаление".

В ходе Первой мировой войны в Османской империи, по разным данным, погибли от 700 тыс. до 1,5 млн армян, которые проживали на территории страны. Официально турецкие власти считают, что убийства не были геноцидом.

Напомним, Байден заявил Эрдогану, что признает геноцид армян.