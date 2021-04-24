В ходе телефонного разговора лидеров США и Турции Джо Байден заявил Реджепу Тайипу Эрдогану, что намерен признать геноцидом убийства армян в Османской империи в начале XX века, сообщило в пятницу, 23 апреля, агентство Bloomberg.
Отметим, предыдущие американские лидеры в своих выступлениях избегали термина "геноцид" по отношению к упомянутым событиям.
Как информировала пресс-служба администрации США, в ходе переговоров президенты также договорились провести личную встречу летом этого года.
«Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий. Лидеры договорились провести личную встречу на полях саммита НАТО в июне для обсуждения всего круга двусторонних и региональных вопросов», - указано в заявлении.
Напомним, ранее у Байдена ответили на угрозы Путина.
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