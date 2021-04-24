В ходе телефонного разговора лидеров США и Турции Джо Байден заявил Реджепу Тайипу Эрдогану, что намерен признать геноцидом убийства армян в Османской империи в начале XX века, сообщило в пятницу, 23 апреля, агентство Bloomberg.

По данным источников издания, глава Белого дома уточнил собеседнику, что использует понятие "геноцид" в речи о трагических событиях 1915 года, которую он произнесет в День памяти жертв геноцида армян 24 апреля.

Отметим, предыдущие американские лидеры в своих выступлениях избегали термина "геноцид" по отношению к упомянутым событиям.

Как информировала пресс-служба администрации США, в ходе переговоров президенты также договорились провести личную встречу летом этого года.

«Президент США выразил заинтересованность в конструктивных отношениях с широким спектром сотрудничества и эффективным урегулированием разногласий. Лидеры договорились провести личную встречу на полях саммита НАТО в июне для обсуждения всего круга двусторонних и региональных вопросов», - указано в заявлении.

Напомним, ранее у Байдена ответили на угрозы Путина.