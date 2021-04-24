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В пятницу, 23 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Бухаресте с главой МИД Румынии Богданом Ауреску.

Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины.

Главы украинской и румынской дипломатии отметили готовность двух государств к началу стратегического партнерства.

«Украина стремится официально начать стратегическое партнерство с Румынией. Это означает особые отношения между нашими государствами. Мы с Богданом Ауреску договорились воплотить это в реальность», — заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что стратегическое партнерство Украины и Румынии не только сделает государства сильнее, а и будет способствовать безопасности, стабильности и процветанию.

Также на встрече главы МИД обсудили дальнейшее расширение экономического сотрудничества и создание новых возможностей в торговле.

Кроме того, министры договорились активизировать деятельность рабочей группы по сотрудничеству в энергетике.

Особое внимание Кулеба и Ауреску уделили теме обеспечения прав украинского нацменьшинства в Румынии и румынского в Украине. Стороны договорились приложить совместные усилия, чтобы гарантировать сохранение идентичности, развития и благополучия меньшинств.
ForUm

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