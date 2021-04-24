Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о поддержке Украиной президента Молдовы Майи Санду. Она заявила о риске свержения конституционного порядка в стране, а парламент обвинил ее в «узурпации власти».

Глава МИД подчеркнул, что Украина ценит «стабильную, проевропейскую Молдову».

«Мы полностью поддерживаем демократически избранную Майю Санду и граждан Молдовы в их усилиях использовать юридические средства для защиты законности, предотвращения подрыва конституционного порядка Молдовы, реформ и европейского выбора», ㅡ написал Кулеба в Twitter.

В Европейском союзе такие действия парламентского большинства считают «вопиющей атакой на конституционный порядок», а голосование накануне «попыткой подорвать верховенство права» в стране.

«Согласно Конституции Молдовы, Конституционный суд независим от других органов государственной власти и подчиняется только Конституции. Поэтому парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как» хранителя Конституции", даже если они недовольны его решениями", — говорится в заявлении ЕС.

23 апреля депутаты парламента Молдовы приняли декларацию об узурпации власти Конституционным судом страны и преследовании им определенных политических интересов. Они призвали провести международную проверку действий КС, в частности Венецианской комиссией. За декларацию проголосовали представители Партии социалистов (ПСРМ), лидер которой — предшественник Санду на посту президента Игорь Додон, и платформа Pentru Moldova (фракция Шор и бывшие демократы).

Также большинство депутатов проголосовало против решения Конституционного суда о своем роспуске и отозвало мандатглавы КС Доминики Маноле, которую назначили по квоте законодательного органа.

Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности из-за «риска подрыва конституционного порядка» в стране.