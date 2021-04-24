также в разделеПолитика
Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами 13
Россия закрыла часть районов Черного моря 14
Путин ограничил дипмиссиям «недружественных государств» найм сотрудников из России 22
В ООН прокомментировали заявление об отводе российских войск 22
Волкер оценил намерения Путина в Украине 26
Резников: Зеленский не поедет в Москву на встречу с Путиным 26
Кремль предложил нормандским советникам встретиться на Донбассе c участием боевиков 60
Миллион долларов на фейки против Николая Тищенко – блогер рассказала, кто начал медиа-атаку на нардепа 37
Эксперт: Преемник Меркель Армин Лашет уже подтвердил готовность сотрудничать с украинской оппозицией во главе с Медведчуком 51
Романченко: Без Медведчука Украина не решит проблему конфликта на Донбассе 24
Кравчук: Зеленский никогда не поедет в Москву к Путину 31
Нетаньяху готов стать посредником в переговорах между Украиной и РФ 30
Венедиктова оценила возможность открытия уголовного дела против Медведчука 24
Luzerner Zeitung: Санкции против Медведчука были введены под давлением ультраправых националистов 58
Кулеба: Заявление РФ об отводе войск не останавливает эскалацию 33
В ОП анонсировали реакцию Зеленского на приглашение Путина в Москву 55
Марунич: Депутаты от ОПЗЖ Медведчука в конфликте между активными гражданами и властью выступили на стороне общества 35
В США ждут конкретных действий по отводу войск РФ от границ Украины 41

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о поддержке Украиной президента Молдовы Майи Санду. Она заявила о риске свержения конституционного порядка в стране, а парламент обвинил ее в «узурпации власти».

Глава МИД подчеркнул, что Украина ценит «стабильную, проевропейскую Молдову».

«Мы полностью поддерживаем демократически избранную Майю Санду и граждан Молдовы в их усилиях использовать юридические средства для защиты законности, предотвращения подрыва конституционного порядка Молдовы, реформ и европейского выбора», ㅡ написал Кулеба в Twitter.

В Европейском союзе такие действия парламентского большинства считают «вопиющей атакой на конституционный порядок», а голосование накануне «попыткой подорвать верховенство права» в стране.

«Согласно Конституции Молдовы, Конституционный суд независим от других органов государственной власти и подчиняется только Конституции. Поэтому парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного суда как» хранителя Конституции", даже если они недовольны его решениями", — говорится в заявлении ЕС.

23 апреля депутаты парламента Молдовы приняли декларацию об узурпации власти Конституционным судом страны и преследовании им определенных политических интересов. Они призвали провести международную проверку действий КС, в частности Венецианской комиссией. За декларацию проголосовали представители Партии социалистов (ПСРМ), лидер которой — предшественник Санду на посту президента Игорь Додон, и платформа Pentru Moldova (фракция Шор и бывшие демократы).

Также большинство депутатов проголосовало против решения Конституционного суда о своем роспуске и отозвало мандатглавы КС Доминики Маноле, которую назначили по квоте законодательного органа.

Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности из-за «риска подрыва конституционного порядка» в стране.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги