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Более 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовых учениях в Крыму войск Южного военного округа и ВДВ, сообщили в минобороны РФ.

В сообщении указано, что на железнодорожной станции погрузки в Симферополе военнослужащие десантных подразделений Новороссийского соединения загрузили технику и вооружения и отправились маршем в пункт постоянной дислокации.

Всего в переброске соединений Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов военно-транспортных самолетов.

22 апреля на полигоне «Опук» в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и ВДВ, которое проводилось в рамках внезапной проверки боеготовности.

В активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих (в том числе свыше 2 тыс. военных ВДВ), 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.
ForUm

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