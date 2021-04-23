Седьмой фильм авторского проекта Оксаны Марченко «Паломница» раскрывает очень глубокую тему приобщения человека к вере и Богу через таинство крещения. Об этом пишет на сайте «Корреспондент» журналист Роман Губриенко.

«Место для духовного паломничества, как обычно, выбрано с очень глубоким символическим посылом и значением. Фильм повествует об истории Святогорского Успенского Зимненского женского монастыря на Волыни. Это место, которое Великий князь Владимир Святославич избрал сперва в качестве расположения своей резиденции, а позже основал там монастырь», - повествует журналист.

По словам Губриенко, Зимненская обитель и фигура Владимира Великого была выбрана автором проекта Оксаной Марченко для иллюстрации духовного преображения человека.

«И история преображения личности князя - это очень наглядный «исторический очерк» того, как после принятия христианства и обряда крещения, Владимир пережил «духовное перерождение», - поясняет автор.

«В фильме повествуется об истории монастыря и его главной святыне - иконе Божьей Матери, которую князю Владимиру подарил сам Константинопольский Патриарх по случаю венчания. Автор также с благоговением и трепетом знакомит зрителя с рассказом о судьбах служителей Зимненской обители. Автор повествует об удивительной истории монахини Павлы (Сбунской), которая поселилась в монастыре задолго до его возражения, а также судьбе настоятельницы монастыря, игумении Стефаны (Бандуры), делом жизни которой стало восстановление монастыря буквально из руин», - отмечает журналист.

Как пишет Губриенко, ключевыми, по-настоящему трогающими и проникающими до глубины сердца зрителя в седьмой части «Паломницы» являются две очень сокровенные истории.

«Во-первых, это история от самой Марченко, которая рассказывает об очень сложном жизненном испытании - болезни новорожденного сына, жизнь которого в самом ее начале оказалась буквально повисшей на волоске. Как и предыдущих фильмах, эта авторская история-исповедь придает фильму очень важное свойство - искренности и открытости повествования», - подчеркивает журналист.

Вторая история, сообщает Губриенко, это рассказ боксера Вячеслава Узелкова, который в фильме «преодолевает путь к внутреннему «духовному преображению», совершает обряд крещения в искреннем стремлении обрести Бога и по его милости найти в себе силы и мужество преодолеть все жизненные трудности.

«Воспитание в себе такой добродетели как мужество - это, по мнению вашего покорного слуги, является очень глубоким смысловым посылом, который концептуально заложен Марченко в седьмой части «Паломницы». Этот посыл о том, что путем искреннего покаяния и осознания своих прегрешений каждый способен и может обрести внутренние силы для преодоления мирских испытаний, открыв для себя безграничность любви Христовой», - заключает журналист Роман Губриенко.