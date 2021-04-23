В день 35-й годовщины Чернобыльской трагедии 26 апреля во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будет совершен колокольный звон в память о погибших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, траурную акцию «Чернобыльский звон» благословил провести Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий.

Молитвенный перезвон начнется в 8.00.

В 1986 году на Чернобыльском реакторе №4 прогремел взрыв. Для ликвидации последствий ужасной аварии было мобилизовано более 600 тыс человек. Эта авария признана крупнейшей в истории всей атомной энергетики и по количеству погибших, и по числу пострадавших от ее последствий.