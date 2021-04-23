В Коростене Житомирской области более ста нуждающихся получили помощь от прихожан Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, 19 апреля прихожане кафедрального собора Рождества Христова Овручской епархии УПЦ провели благотворительную акцию.

Верующие УПЦ по благословению митрополита Овручского и Коростенского Виссариона (Стретовича) помогли продуктовыми наборами 115-ти нуждающимся, некоторые из которых находились в больнице. Отмечается, что организационную поддержку благотворительной акции прихожан кафедрального собора оказал Женский совет Коростеня.

Как сообщалось ранее, Синодальный отдел УПЦ по социальной и гуманитарной помощи отправил подарки в 10 школ-интернатов в разных регионах Украины.

В этом году детям-сиротам подготовили развивающие подарки на общую сумму 100 тыс гривен, – наборы для творчества, канцелярию, 3D ручки, книги и т.п.