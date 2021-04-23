Соединенные Штаты услышали заявление Москвы об отводе российских войск от украинской границы, однако ждут конкретных действий и внимательно будут следить за развитием ситуации.

Об этом заявил в четверг на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Укринформ.

«Мы слышали заявление России о том, что она начнет отвод войск от границы Украины. Как я сказал, мы услышали слова, и мы будем ждать действий. Соединенные Штаты продолжат следить за ситуацией, мы будем делать это в тесном контакте и в координации с украинскими властями, а также с союзниками и партнерами», — отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что США четко настаивали на своей позиции во время контактов с российским руководством, что РФ должна «воздерживаться от действий, направленных на эскалацию», кроме того, Прайс подчеркнул, что Россия должна «немедленно прекратить всю свою агрессивную активность как на территории Украины, так и близ нее». Это, по его словам, включает недавнее наращивание российских сил в оккупированном Крыму, у границ с Украиной, а также намерение РФ заблокировать передвижение кораблей в части Черного моря.

В связи с этим представитель Госдепартамента подтвердил поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, в том числе в ее территориальных водах.

«Итак, наш месседж заключается в том, что мы слышали заявление, и мы будем следить за этим внимательно», — добавил Прайс.

Кроме того, представитель администрации США заявил, что американская поддержка Украины в сфере безопасности будет продолжаться, чтобы украинские силы были способны защитить страну на фоне российской агрессии. Это, уточнил он, будет включать летальное оружие.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.