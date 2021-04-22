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В Днепре православные волонтеры Украинской Православной Церкви проводят благотворительную акцию по сбору подарков к празднику Светлого Христова Воскресения – Пасхи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, из-за карантинных ограничений в этом году традиционные концерты не состоятся, волонтеры вручат подарки детям с диагнозом ДЦП и пожилым людям из Приднепровского гериатрического пансионата.

«Цель мероприятия – подарить радость о Воскресшем Христе детям и жителям пансионата, напомнить им, что двери храма для них открыты всегда, а также дать возможность проявить доброту днепровцам в честь главного христианского Праздника», - отметили в пресс-службе Днепропетровской епархии.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области в селе Теклевка монашеская община при Архиерейском подворье готовит тысячи пасок для больниц.

Сестры милосердия и послушницы уже испекли около 2 тысяч пасхальных куличей и намерены подготовить еще столько же.

Благотворительная акция «С заботой о каждом» проводится по благословению митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита. Паски раздадут пациентам местных больниц к празднику Светлого Христового Воскресения.
ForUm

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