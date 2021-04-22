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Праздник Входа Господня в Иерусалим лучше всего отпраздновать в храме, с молитвой, причастившись Святых Христовых Таин.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал архимандрит Спиридон (Ходанич) в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Как и все праздники, а особенно великие двунадесятые, мы празднуем и проводим с Господом в Его Доме - храме. Прочувствовать максимальную благодать и радость, участие можно, приобщившись Святых Христовых Таин и соединившись со Христом теснейшим образом.

Во время Входа Господня в Иерусалим люди встречали Спасителя с пальмовыми ветвями и постилали по дороге свои одежды. Так как у нас не растет пальмовое дерево, как на Востоке, мы используем ваия, т. е. вербу. Верба первой просыпается у нас от зимнего сна, словно, по слову Божественного Писания, проповедует о воскресении мертвых, о том, что впереди весна жизни, а все скованное морозом оживет и покроется листьями, украсится цветами», - объяснил архимандрит Спиридон.

Он напомнил, что верба не имеет никакого духовно-целительного свойства, не является оберегом, а прежде всего - это символ воскресения и напоминание о празднике.

«На Руси существовал на Вербное воскресенье обычай печь особые хлебцы по количеству членов семьи, в один из которых клали монету. Кому доставался этот хлебец, тот, по поверью, должен быть счастливым и удачливым целый год. Думаю, для верующего человека комментарии излишни. К сожалению, таких суеверий тьма, люди кушают вербу, бьют ею друг друга и т. д., но не знают сути самого праздника. Очень часто идут в храм не ради Христа, а ради вербы. Все это пережитки безбожного прошлого», - подчеркнул архимандрит.

Он рассказал, как правильно хранить освященные веточки вербы.

«Существует такая благочестивая традиция хранить освященную веточку в течение года (до следующего освящения) дома в святом углу в знак воспоминания событий Входа Господня в Иерусалим. Нужно помнить, что верба освящена и выбрасывать куда угодно ее нельзя. Следует сжечь сухую веточку, а пепел закопать в месте, которое не попирается ногами, либо пустить в текущую реку. Если же мы хотим сохранить вербу, то, принеся ее из храма, кладем в вазочку с водой и потом высаживаем», - поделился священнослужитель.

 
ForUm

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