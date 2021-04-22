Организованным коллективам, которые имеют в штате более 50 человек, желающих вакцинироваться, разрешили записаться в очередь на получение прививок от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Предоставили возможность организованным коллективам, имеющим в своем штате более 50 человек, желающих вакцинироваться, возможность записать их в очередь на прививку против COVID-19», – написал он.
По словам замминистра, оставить заявку на коллективную вакцинацию можно через контакт-центр по телефону 0 800 60 20 19.
Ляшко подчеркнул, что вакцинация будет проводиться при наличии достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на предприятие.
Для того, чтобы записаться в очередь на вакцинацию компания должна выполнить ряд условий:
оставить заявку через контакт-центр;
определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
составить поименные списки желающих вакцинироваться;
обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;
обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзера в месте вакцинации.
«Важно, что за один день бригада может сделать ориентировочно 100 прививок. Поэтому учитывайте это при подаче заявок! Если желающих привиться в организованном коллективе менее пятьдесяти, советуем записаться в лист ожидания вакцинации индивидуально на сайте или в мобильном приложении «Дия» или по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19», – подытожил он.
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