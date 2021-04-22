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«Красные линии», о которых говорил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин, определяются национальными интересами России и существуют как в двусторонних отношениях РФ с другими странами, так и в контактах с международными объединениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Красные линии» России связаны с национальными интересами. И, конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину, и к отношениям с международными объединениями», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос украинского журналиста, есть ли «красная линия» для Москвы в отношениях с Украиной, передает Интерфакс-Украина.

На вопрос, где проходит эта «красная линия» в российско-украинских отношениях, Песков уточнил: «Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов».

В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия сама определит «красную линию», за которую не позволит переходить другим странам. «Надеюсь, что никому в голову не придет перейти в отношении России так называемую «красную черту», а где она будет проходить, - это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», - заявил Путин.
ForUm

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