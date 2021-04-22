Более 10 тысяч российских военных задействованы в учениях в Крыму, сообщает Интерфакс со ссылкой на минобороны РФ.

«В активной фазе межвидового учения в Крыму принимают участие более 10 тыс. военнослужащих, задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ», - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что в маневрах участвуют более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

В четверг в Крым на активную фазу учений прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

РФ ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.

Как сообщал ForUm, ранее Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.

Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма.

15 апреля в МИД Украины выразили протест в связи с объявлением РФ о закрытии части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива и потребовали отменить это решение.

13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрозы со стороны НАТО, в ходе контрольной проверки на западные рубежи переброшены две армии и три соединения ВДВ.