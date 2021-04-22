Если вы пытаетесь найти подарок любителю экстрима, то отыскать его довольно легко! Вам стоит приобрести сертификат на прыжки с парашютом, а вот о подробностях этого презента мы расскажем вам подробнее.

В чем его особенность

Прежде всего стоит упомянуть, что такой вид экстремального развлечения актуален круглый год, поэтому, при хорошей погоде, вы или ваши близкие сможете осуществить прыжок хоть зимой, хоть летом.

Важным нюансом является еще и то, что многие могут воспользоваться таким сертификатом, если основные показатели здоровья в норме. Такое впечатление доступно с 18 лет, есть лишь ограничения по весу: он должен быть не ниже 40 и не более чем 90 килограмм.

Но самым главным является то, что во время такого прыжка вы получите настоящий прилив адреналина и такое впечатление точно запомнится вам на всю жизнь.

Подготовка к впечатлению

Перед тем, как отправиться на аэродром, вам стоит одеться как можно удобнее, не смотря на время года. Руки лучше держать закрытыми, поэтому рукав должен быть длинным. Штаны должны быть максимально удобными и желательно зауженными внизу, а еще важным нюансом является обувь. Самым оптимальным вариантом для прыжка будут короткие берцы, у которых крепкая и достаточно гибкая подошва, а также есть хорошая фиксация голеностопа.

Когда вы прибудете к аэродрому, для начала вы пройдете медицинский осмотр, после которого при положительных показателях вы будете допущены непосредственно к прыжку. После этого вы пройдете тщательный инструктаж, узнаете как нужно действовать в самолете, во время прыжка и при приземлении. И только потом вы вместе с инструктором отправитесь на посадку.

Прыжок

Если вы собираетесь прыгать впервые, то выбирать стоит самый безопасный вариант прыжка, а именно прыжок в тандеме. Парашют будет находится за спиной у инструктора, а значит и контролировать основные процессы будет именно он. Само впечатление будет реализовано, когда самолет поднимется на высоту в четыре тысячи метров, после этого вас ожидает почти минута свободного падения, а потом уже инструктор раскроет парашют и вы будете медленно планировать на землю. Важно перед приземлением сгруппироваться и вставать на землю сразу двумя ногами, а также прижать подбородок максимально к груди.

После приземления вы сможете получить диплом, который будет свидетельствовать о том, что вы действительно осуществили этот прыжок. Обычно самый первый прыжок проходит на большом энтузиазме и приливе адреналина, поэтому в процессе почти не страшно. Опытные парашютисты говорят о том, что страшнее прыгать во второй раз, когда ты уже осознаешь все действия, но и эмоции при этом еще более яркие. Именно поэтому тот, кто прыгнул раз, захочет вновь испытать эти ощущения.

Дарите это невероятное и интересное приключение себе и своим близким и поверьте, такое впечатление точно запомнится на всю жизнь!