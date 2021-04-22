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Телеканал «Интер» в пасхальные дни покажет трансляции главных праздничных событий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на ukranews.com, в субботу 1 мая «Интер» проведет прямую трансляцию схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, а также Пасхального богослужения Украинской Православной Церкви в Киево-Печерской лавре.

Трансляция из Иерусалима начнется 1 мая в 12.40.

В 22.00 на телеканале «Интер» покажут документальный проект собственного производства канала - «Паломничество на Святую Землю».

«Небольшая территория едва заметна на карте мира, но каждый год сюда приезжают сотни тысяч паломников. Трудности дальней дороги никогда не останавливали людей в их желании попасть на Святую Землю. Вместе с паломниками съемочная группа «Интера» пройдет по земному пути Христа - от Назарета до Голгофы», - указано в анонсе.

Прямая трансляция Пасхального богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в эфире «Интера» начнется в 23.00.
ForUm

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