Кабмин одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам консолидации земель», которым предлагается усовершенствовать правовое регулирование отношений по консолидации земель, прежде всего сельскохозяйственного назначения, путем определения организационно-правовых основ консолидации таких земель, оснований, способов и порядка проведения консолидации земель.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

«В связи с введением в Украине с 1 июля 2021 года рыночного оборота земель с/х назначения возникает необходимость установления правила о принудительной консолидации на основе права собственности. Предложенный проект закона позволит, кроме консолидации в узком смысле (как «верстки» в одного место чересполосных участков одного владельца), вследствие перераспределения земель устранить различные недостатки землепользования», - заявил он.

По словам Мокана, это будет способствовать установлению рыночной стоимости земельных участков с/х назначения и условий для развития рыночных арендных отношений.

Как сообщает Экономическая правда, законопроектом предлагается внести изменения в закон «О личном крестьянском хозяйстве» - предлагают убрать часть ст.5 о том, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 га земли.

Это те бесплатные 2 гектара, на которые в соответствии с законодательством имеют право все украинцы.

Это решение еще должна поддержать Верховная Рада.

Кроме этого, в законопроекте речь идет об основаниях, способы и порядок проведения консолидации земель. «Также предлагается определить новый вид документации по землеустройству, в соответствии с которой будут осуществляться мероприятия, связанные с проведением консолидации земель. Консолидация земель - комплекс организационных, правовых, землеустроительных и других мероприятий, заключается в экономически обоснованном объединении землевладельцами земельных участков всех категорий и форм собственности, местоположение, размеры и конфигурация которых обеспечивают устойчивое землепользование», - отметил Мокан.

Отмечается, что срок аренды земельных участков с/х назначения не может быть меньше 7 лет, а участков мелиоративных земель и на которых проводится гидротехническое мелиорация - не менее 10 лет. «В связи с введением в Украине с 1 июля 2021 рыночного оборота земель с/х назначения возникает необходимость установления правила о принудительной консолидации на основе права собственности. В странах Европы с развитыми правовыми системами и действующим принципом верховенства права имеющийся богатый опыт правового регулирования этих отношений: консолидация осуществляется во многих случаях по решению суда или квазисудебных органов на основании специальных проектов», - заявил также нардеп.