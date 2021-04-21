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Нельзя ни в коем случае ставить знак равенства между депрессией и одержимостью.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал священник протоиерей Игорь Рябко.

«Депрессия - это болезнь, которая имеет свою физическую этиологию и является следствием нарушения химического состава мозга. Её можно и нужно лечить медикаментозно, и ни в коем случае нельзя игнорировать рекомендации врачей», - напомнил священник.

Он объяснил, что депрессия может быть формой одержимости, но вероятность этого «значительно меньше, чем болезненное проявление психики человека».

«К сожалению, депрессия сейчас очень распространённая болезнь. Это связано с особенностями современной цивилизации, которая принуждает людей вести неестественный для них образ жизни. Психика человека не рассчитана на те эмоциональные и интеллектуальные нагрузки, в которые вовлечён человек в нынешнем ритме жизни», - отметил протоиерей Игорь.

Священник подчеркнул, что отличить одержимость от психического заболевания возможно только святому человеку.

«Известный современный богослов и писатель Жан-Клод Ларше в своих исследованиях на основе святоотеческого опыта пришёл к выводу, что психические болезни и одержимость могут иметь абсолютно одинаковые формы проявления. Отличить одно от другого может только человек, обладающий духовной интуицией, которая есть даром Духа Святого. Бесы действуют на органы человеческого тела, изменяя в том числе и физико-химический состав нашего организма. Поэтому ответ на вопрос, нужно или нет идти на вычитку, когда поставили диагноз «депрессия», вам может дать только святой человек», - подытожил отец Игорь.
ForUm

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