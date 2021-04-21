Президент Украины Владимир Зеленский поставил в сложное положение президента России Владимира Путина своим предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, считает первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

«У России есть трудности. На встрече политических советников лидеров «нормандской четверки» 19 апреля, когда обсуждались кластеры, Россия озвучила предложение провести переговоры на линии разграничения на Донбассе... И Владимир Зеленский использовал это. Он сказал, что хочет идти дальше, и предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Теперь Путин поставлен в очень сложную ситуацию, потому что отказ будет означать, что он не поддерживает свою же, российскую, позицию», - сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что «не знает, состоится ли в действительности такая встреча, поскольку Путин может отказаться от встречи с Зеленским непосредственно на территории Украины».

Кроме того, Кравчук заявил, что «сам готов встретиться с президентом России для обсуждения ситуации на Донбассе».

«Безусловно, хоть сегодня. Мне есть что сказать Путину. Мне есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.