В Украине ночью 25-27 ожидаются сильные заморозки, сообщает пресс-служба ГосЧС.
По информации УкрГидрометцентра, ночью 24 апреля в западных и северных областях, ночью 25-27 апреля в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый) в южных, 24 апреля и в центральных областях - заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).
На Киевщине ночью 24-27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).
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