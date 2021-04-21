Сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины провели утром 21 апреля обыск в квартире в Киеве, где живет белорусский анархист Алексей Боленков, и предупредили его о принудительном выдворении из страны. Об этом белорусской службе Радио Свобода сообщил координатор общественной организации «Без границ» Максим Буткевич.

В пресс-службе СБУ пообещали обнародовать информацию по этому поводу в течение дня.

Белорусской службе правоохранители в Киеве подтвердили факт обыска и задержания Боленкова, но отказались сообщить, в какую страну его планируют вывезти.

Буткевич подчеркнул, что на основании судебного решения состоялся только обыск, а депортация обоснована постановлением СБУ, что, по его словам, является незаконным.

Сам Боленков успел сообщить, что обыск в его доме проводили из-за «подозрения в совершении поджога», а СБУ сообщила о необходимости покинуть территорию Украины для «национальной безопасности государства».

«Думаю, это заказали ультраправые группировки Украины, поскольку я занимаюсь защитой различных акций, которые проводят в том числе ЛГБТ. Они уже даже знают, что у меня происходит обыск, хотя никакой официальной информации об этом еще нигде не было», - сказал анархист.

По словам Боленкова, к нему успела приехать адвокат, которая не позволила «вытянуть его из квартиры».

Он добавил, что за ним следили полгода, и полиция знала, чем он занимается: бизнесом по шитью одежды и охраной мероприятий. «Никакими поджогами я не занимаюсь, они использовали это как возможность, чтобы прийти ко мне и провести обыск», - считает он.

Боленков отметил, что СБУ сообщила ему о решении, по которому он должен покинуть страну в течение 24 часов. При этом сотрудники, утверждает он, не показали свои удостоверения.

Друзья Боленкова рассказывают, что он въехал в Украину в 2017 году после того, как в Беларуси его обвинили в попытке поджечь отделение налоговой службы в Гомеле. Правоохранители заставляли анахиста к сотрудничеству с силовыми службами, а после отказа открыли по нему уголовное производство. В Украине он находился на основании вида на жительство.