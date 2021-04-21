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В Черкассах Украинская Православная Церковь проводит творческий конкурс «Всегда делай добро».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии, конкурс приурочен ко дню памяти святителя Луки Крымского и призван привлечь внимание детей и молодежи к семейным ценностям.

Организаторами стали Черкасская епархия УПЦ совместно с профильными управлениями Черкасской областной государственной администрации и департаментом образования мэрии Черкасс

Конкурс детского рисунка проводится с 20 апреля по 1 июня.

Участники конкурса будут разделены на три группы: дети до 6 лет включительно; от 7 до 11 лет включительно и от 12 до 16 лет включительно.

Условия конкурса опубликованы на официальном сайте епархии.

Все финалисты получат ценные призы от организаторов конкурса.

Как сообщалось ранее, в Черкассах создали первую православную гимназию, где кроме школьных предметов в программе преподается Закон Божий, жития святых и азы церковно-славянского языка.
ForUm

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