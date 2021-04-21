Церковный раскол в Украине, который обострился благодаря действиям Фанара, является испытанием для Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ об это заявил архиерей Сербской Православной Церкви архиепископ Охридский и митрополит Скопский Иоанн (Вранишковский) в интервью РИА Новости.

«Мне хотелось бы пожелать, чтобы православные Украины восприняли сложившуюся ситуацию как некое испытание, Я думаю, что после этого периода испытаний в жизни Украинской Православной Церкви наступит лучший период. Как много веков назад сказал святитель Афанасий Великий, это небольшое облачко, оно скоро пройдет», - отметил архиепископ Охридский Иоанн.

Владыка подчеркнул, что необходимо сохранять единство канонической Церкви и выразил беспокойство, что ситуация как в Украине может повториться в любом другом месте.

«Мы не можем предугадать, не возникнет ли такая проблема где-то еще. Это не проблема статуса того или иного архиерея, то есть какое место он займет, но проблема догматического характера, которая обязывает нас занять правильную позицию», - сказал архиепископ Охридский и добавил, что в Сербской Церкви молятся, чтобы Господь их просветил.

Как сообщалось ранее, Православная Церковь ищет пути восстановления механизмов соборности, пострадавшей от легализации украинского раскола Патриархом Варфоломеем.

Глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) выразил надежду, что новая встреча глав Поместных Православных Церквей в «Амманском формате» состоится.