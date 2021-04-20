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Целый ряд известных украинских блогеров и правозащитников считает, что народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, празднуя день рождения своей супруги, не нарушал закон. Об этом они рассказали интернет-изданию Новости Украины — From-UA.

Адвокат Сергей Войченко уверен, что формально привлекать Тищенко к ответственности не за что, и объяснил, почему разборки полиции в этом вопросе закончатся «большим пшиком».

«Формально привлекать Тищенко к ответственности не за что. Особенно, если это не Тищенко арендовал, а какая-то сторонняя организация. Когда полиция начнет разбираться, закончится это все большим пшиком. Когда начнут вызывать людей, воспользуются ст. 63 Конституции Украины. Никто ничего не скажет, отель информацию о том, кто арендовал, может не предоставить. Формально могут в суд направить, но нормальные адвокаты его разорвут, как тузик грелку. Кипиш подняли хороший, все знают, но доказать в суде ...», - объяснил адвокат.

С Войченко в этом вопросе солидарен и адвокат, а в прошлом глава пенитенциарной службы Сергей Старенький. Он отмечает, что Тищенко не понесет ответственности, поскольку это празднование в отеле «Фаермонт» не было публичным мероприятием.

«Если это проводилось как публичное мероприятие, то есть распространялась информация о проведении этого мероприятия, проводилась реклама, тогда ответственность наступит. Если это частная вечеринка, на которую приглашались люди, не в ресторане, а в гостиничном номере, и доставка была из ресторана на вынос, то административного нарушения здесь нет», - прокомментировал ситуацию интернет-изданию Новости Украины — From-UA Старенький.

В свою очередь ведущий телеканала «НАШ» Макс Назаров отметил у себя на ТГ-канале, что, арендовав весь этаж гостиницы «Фаермонт», а не общественный ресторан, который на карантине, Николай Тищенко ничего не нарушил и добавил, что в этом случае празднование и тусовка это «дело не общественное, а личное».
ForUm

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