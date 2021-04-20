также в разделеРелигия
На Хмельнитчине сторонники ПЦУ с помощью людей в военной форме захватили храм УПЦ 2
Вышел новый номер «Печерского Благовестника» об истории храма Антония и Феодосия в Киево-Печерской лавре 8
В Черкассах открыли православную гимназию УПЦ 41
Суд признал факт преследования священника УПЦ в Золочеве 10
В УПЦ поддержали инициативы государства о прекращении войны на Донбассе 10
Верующие УПЦ в соцсетях поздравили наместника Киево-Печерской лавры с 60-летием 56
Депутаты Верховной Рады хотят отнять у религиозных организаций право на постоянное землепользование 63
Патриарх Кирилл рассказал, почему власть - это подвиг служения 8
Управделами УПЦ призвал стороны конфликта на Донбассе достигнуть мира 61
Стали известны подробности нападения на дом священника УПЦ на Волыни 17
Митрополит Антоний рассказал о добродетели, которую нужно беречь с детства 13
УПЦ - самая многочисленная конфессия в Украине: статистические данные 28
Чиновник Черновицкой ОГА требует отдать ключи от храма УПЦ не дожидаясь решения суда 10
В Каменец-Подольской епархии считают, что храм УПЦ сгорел вследствие поджога 12
Митрополит Антоний рассказал, как в старину люди останавливали эпидемии 21
В РПЦ обеспокоены тем, что власть в Украине не отметила антицерковные законы 11
Епископ УПЦ рассказал, к чему Господь призывает каждого человека 10
Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу сегодня исполнилось 60 лет 24

Совесть - это голос Божий в человеке. До тех пор, пока она жива, есть надежда на обновление души от грехов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Когда болеет наше тело, оно включает свои физиологические функции защиты, чтобы уберечь себя от смерти. То же делает и душа. Если в нее входит вирус греха, то она начинает болеть совестью и требовать от нас покаяния, чтобы не умереть. «Душа болит» - так мы говорим о муках совести. Но что будет, если человек начнет эту боль игнорировать? То же самое, что и с телом. К примеру, когда мы выходим на мороз без перчаток, то замерзающая рука через боль просит нас о помощи. Если не обращать на нее внимания, она замерзнет и перестанет болеть. Вскоре мы вообще перестанем ее чувствовать. Но следствия такого нечувствия могут быть плачевными», - объяснил митрополит Лука.

Владыка рассказал, насколько опасно игнорировать муки совести и «обезболивать свою душу таблетками самооправдания»

«Пройдет время, совесть замерзнет и умрет, а душа начнет заживо гнить, смердя на весь мир нечистотами своих страстей. Это самое худшее, что может случиться с человеком...Для того, чтобы оградить душу от этой заразы, нужно облачить ее в защитный костюм, сотканный из Евангельских заповедей, и научиться дышать кислородом Духа горнего мира. Вдыхая и выдыхая покаянную молитву, мы сможем пройти через угрюмое кладбище постхристианской потребительской цивилизации и войти в объятия нашего Небесного Отца», - подытожил митрополит Лука.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги