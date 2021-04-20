В этом году полная пасхальная корзина, включающая традиционные мясные продукты, сыр, яйца, паску, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, а также дополнительные продукты - помидоры, огурцы, яблоки и красное вино, будет стоить, в среднем по Украине 963 грн, сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» академик НААН Юрий Лупенко.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, уже шестой год подряд самой дешевой пасхальная корзина будет в Тернопольской области – 868 грн, а самым дорогой - 1060 грн – в Киеве.

«Это зависит от ценовых колебаний на продукты питания в областях Украины, связанных с подорожанием яиц, сахара, муки и сливочного масла, увеличением стоимости энергоресурсов, а также ростом цен на продукты питания из-за продления локдауна», - пояснил эксперт.

По его словам, в Западном регионе Украины, кроме Тернопольской области, дешевле пасхальная корзина будет в Волынской области (887 грн), в Ривненской (890 грн), на Закарпатье (914 грн), в Ивано-Франковской области (937 грн) и в Черновицкой области (939 грн). Самая дорогая в регионе пасхальная корзина будет во Львовской области - 949 грн.

В центре Украины самым дешевым праздничная корзина будет на Житомирщине (902 грн). Чуть больше придется за нее заплатить на Полтавщине (911 грн), Хмельницкой (915 грн), Сумской и Черниговской (по 919 грн), а также в Винницкой (925 грн).

На Кировоградщине пасхальная корзина обойдется в 935 грн, в Черкасской - в 971 грн, в Киевской области - в 973 грн.

Стоимость пасхальной корзины на Востоке страны будет колебаться в пределах 924-1011 грн. В Днепропетровской области она обойдется в 924 грн, в Запорожской – 931 грн, в Луганской области – 936 грн. Самая дорогая в регионе будет пасхальая корзина в Донецкой (992 грн) и Харьковской (1011 грн) областях, где стоимость продуктового набора превысит среднюю по стране.

Стоимость пасхальной корзины на Николаевщине составит 929 грн. Жителям других южных областей - Херсонской и Одесской - придется заплатить по 969 грн и 972 грн соответственно, отметил Лупенко.

Расчет стоимости Пасхальной корзины в 2021 году по областям Украины сделан Национальным научным центром «Институт аграрной экономики» на основе данных Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 апреля 2021 года.