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За прошедшие сутки, 19 апреля, было зафиксировано 6 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, говорится в сводке ООС.

Так, возле Авдеевки враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Пивденное – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Майорска российские оккупанты совершили обстрелы из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Песок противник использовал крупнокалиберные пулеметы, подствольные и станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников за минувшие сутки нет.

По состоянию на 7:00 утра, 20 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко Золотое-4 враг открывал огонь из гранатометов различных систем. Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.    
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