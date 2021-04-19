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ГБР завершило досудебное расследование в отношении руководителя одного из структурных подразделений Секретариата Кабинета Министров Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Следователи ГБР установили, что чиновник требовал и получил от предпринимателя 2,5 млн грн за подписание актов приемки выполненных строительно-монтажных работ на объекте строительства, находящегося на балансе Секретариата Кабмине.

Также чиновник обещал впредь не создавать искусственных препятствий в тендерных закупках. С целью сокрытия неправомерных действий, чиновник привлек посредника, который получил средства от предпринимателя.

Таким образом, действия чиновника квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере. Действия посредника квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК - пособничество в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины должностному и его посреднику грозит лишение свободы на срок до 12 лет.  
ForUm

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