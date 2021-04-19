Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел Европейского союза предложил ЕС подготовить новые секторальные санкции против России из-за стягивания войск РФ к украинской границе.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

«На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о последнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как отвадить Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно», - написал он.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз готов прибегнуть к действиям и ввести санкции против Российской Федерации в случае дальнейшего обострения и начала боевых действий на границе с Украиной, куда Россия стягивает войска и технику.