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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел Европейского союза предложил ЕС подготовить новые секторальные санкции против России из-за стягивания войск РФ к украинской границе.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

«На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о последнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как отвадить Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно», - написал он.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз готов прибегнуть к действиям и ввести санкции против Российской Федерации в случае дальнейшего обострения и начала боевых действий на границе с Украиной, куда Россия стягивает войска и технику.
ForUm

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