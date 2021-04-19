В Украину 20 апреля из-за Черного моря переместится циклон, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Уже ближайшей ночью он накроет дождями юг Украины, а в течение суток распространится на восток и центр.

«Дожди могут быть сильными! К осадкам присоединится сильный ветер», - предупредила Диленко.

На западе Украины также ожидаются дожди, но другого происхождения, местами возможны грозы. В Карпатах могут быть дожди!

Температура воздуха в Украине – ночью 3 + 7 градусов, днем ​​+9 +13 градусов.

В Киеве вторник ожидается холодноватым – ночью 3 + 6, днем ​​10 + 12 градусов. Возможен дождь, северный порывистый ветер.