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Несколько областей в Центральной и Западной Украины близки к выходу из красной зоны карантина. Об этом на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент поднял вопрос подготовки к Пасхальным праздникам в условиях пандемии. «У нас есть уже опыт празднования таких важных праздников. Хотя у нас и продолжается вакцинация, однако скопления людей сегодня до сих пор представляют угрозу. Я лично понимаю, насколько важный праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много совместных праздников впереди, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам надо быть рассудительными», - подчеркнул он.

Шмыгаль отметил, что государство готовится к Пасхальным праздникам в условиях пандемии. Также глава правительства сообщил, что за прошедшую неделю по всей Украине заболело на 14 тыс. меньше людей, чем предыдущую. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украины близки к выходу из красной зоны, ситуация в городе Киеве остается сложной.

Шмыгаль рассказал, что в целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 77 698 коек. Из них 67567 – обеспечены кислородом. Занятых на сегодня - 44 415.

Напомним, в Украине по состоянию на 19 апреля зафиксировано 6506 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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