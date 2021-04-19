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В Таиланде помиловали девять украинцев, находившихся в исправительных учреждениях, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Благодаря сотрудничеству с главным омбудсменом Королевства Таиланд и по случаю Национального дня Таиланда все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины получили королевское помилование - двое получили помилование в виде уменьшения сроков наказания на 1/6 от актуального срока заключения (без учета проведенного в тюрьме времени), 1 человек - на 1/2, а 6 гражданам Украины был сокращен срок и освобождены от дальнейшего наказания», - написала она.

Омбудсмен добавила, что шесть украинцев уже вернулись домой, однако в Королевстве Таиланд остаются в заключении трое наших граждан.

 
ForUm

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