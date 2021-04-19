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В это воскресенье скончался знаменитый американский рэпер Роберт Росс, более известный как Black Rob, сообщает Укринформ со ссылкой на The Sun.

Сообщается, что рэпер умер в больнице в Атланте в возрасте 51 год.

Отмечается, что в последнее время, в свете «борьбы с почечной недостаточностью и сложными материальными обстоятельствами» рэпера, музыканты пытались помочь Россу встать на ноги.

Состояние здоровья музыканта постоянно ухудшалось в течение последних 5 лет.

 
ForUm

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