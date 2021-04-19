За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В частности, недалеко от поселка Водяное, что в Донецкой области, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.
В пригороде Старогнатовки, Песках, Екатериновке и Авдеевке враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 19 апреля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Так, недалеко от поселка Пивденное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. У Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.
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