На 82 году жизни скончался Чарльз Гешке, который был один из основателей американской компании Adobe, занимающейся разработкой программного обеспечения.

Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили на ее официальном сайте.

Как рассказали в пресс-службе компании, Гешке умер 16 апреля в кругу своей семьи. Причины его смерти не уточняются.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он на протяжении десятилетий был проводником и героем», — отметил гендиректор компании Шантану Нарайен.