также в разделеМир
Минобороны Германии: Россия представляет угрозу безопасности 13
Названа еще одна страна, где может состояться встреча Байден - Путин 16
Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова 18
Навальный голодает третью неделю: врачи заявляют о критическом состоянии 12
ФСБ предотвратила «покушение» на Лукашенко и «переворот» в Беларуси 15
В Британии состоялись похороны принца Филиппа 40
Первый полет вертолета на Марсе: в NASA назвали новую дату 16
Чехия высылает 18 российских дипломатов: в РФ уже отреагировали 143
Макрон намерен провести переговоры с Путиным 71
Австрия готова принять саммит Байдена и Путина 15
Польша готовит ответ на выдворение Россией пятерых дипломатов 22
Италия ослабит карантинные ограничения 13
Из Каспийского моря в Черное зашел отряд кораблей 35
В мире от коронавируса умерли три миллиона человек 39
SpaceX Маска будет доставлять астронавтов на Луну 16
РФ высылает посла и нескольких дипломатов США 38
В Pfizer заявили, что людям может понадобиться третья доза COVID-вакцины 55
В ЕС отказались говорить о новых санкциях против РФ 23

На 82 году жизни скончался Чарльз Гешке, который был один из основателей американской компании Adobe, занимающейся разработкой программного обеспечения.

Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили на ее официальном сайте.

Как рассказали в пресс-службе компании, Гешке умер 16 апреля в кругу своей семьи. Причины его смерти не уточняются.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он на протяжении десятилетий был проводником и героем», — отметил гендиректор компании Шантану Нарайен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги