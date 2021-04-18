На 82 году жизни скончался Чарльз Гешке, который был один из основателей американской компании Adobe, занимающейся разработкой программного обеспечения.
Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили на ее официальном сайте.
Как рассказали в пресс-службе компании, Гешке умер 16 апреля в кругу своей семьи. Причины его смерти не уточняются.
«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и технологической индустрии, для которых он на протяжении десятилетий был проводником и героем», — отметил гендиректор компании Шантану Нарайен.
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