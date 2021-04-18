В Черновицкой области от выстрела из огнестрельного оружия погиб пограничник. Предварительно, 24-летний сотрудник Черновицкого пограничного отряда совершил самоубийство.
Об этом сообщил пресс-секретарь пограничного отряда Сергей Бровко сообщает "Черновицкий луч".
По словам Бровко, тело погибшего пограничника обнаружили сегодня утром вблизи пропускного пункта "Порубное" в селе Тереблече.
«Предварительно, он применил в отношении себя огнестрельное оружие. Военнослужащий вел себя нормально, особым поведением не определялся. Почему произошел этот случай будут определять соответствующие службы», - сказал он журналистам.
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