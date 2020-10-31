В селе Озера Бородянского района Киевской области в субботу, 31 октября, произошел взрыв боеприпасов, в результате чего погиб мужчина.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киевской области.

Разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машинки. Произошел взрыв, в результате которого 50-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Правоохранители изъяли шлифовальную машинку, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства.

48-летнего владельца домохозяйства, где произошла трагедия, задержали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 267 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами). Статья предусматривает от трех до 12 лет лишения свободы.