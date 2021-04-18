Швейцария может стать местом встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, сообщает издание Tages-Anzeiger со ссылкой на дипломатические источники.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии сообщили, что «Швейцария готова предложить свои добрые услуги, когда они будут полезны и нужны».

«Сюда также входит участие в качестве организатора конференций или встреч в Швейцарии», — заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что из-за соображений конфиденциальности они не могут предоставить какие-либо подробности.

Потенциальными местами для проведения двустороннего саммита также называют Чехию, Австрию, Исландию.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого выразил обеспокоенность «внезапным» наращиванием российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границе Украины и призвал Россию снизить напряженность.

Также Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране в ближайшие месяцы.

Напомним, Австрия готова принять саммит Байдена и Путина.