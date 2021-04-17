Вена является возможным местом для проведения саммита между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Об этом сообщает Kurier.

«Мы уже контактируем с российской и американской сторонами, если такая встреча действительно должна быть», - сказал Курц.

Он сообщил, что сейчас есть несколько городов, в которых может состояться саммит, «и Вена - один из них».

«Для всего мира, для всей Европы хорошо, если будет такая встреча, независимо от того, где она состоится. Но конечно, если она состоится в Австрии, в Вене, это большая честь для нас», - отметил федеральный канцлер, добавив, что Австрия не выполняет «никакой посреднической роли».

В четверг власти США объявили о новых санкциях против России. Вашингтон в рамках этих ограничений принял решение выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга.