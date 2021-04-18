Российский оппозиционер Алексей Навальный, который продолжает голодовку в тюрьме, находится в критическом состоянии. Об этом заявляют его врачи, требующие допуска к своему пациенту.

Так, личный врач Навального Анастасия Васильева в Twitter опубликовала результаты его анализов.

«Калий в сыворотке крови – 7,1 ммоль/л. Эти цифры критические. Это означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца», - пишет она.

В то же время, врач Навального Ярослав Ашихмин в интервью Медузе заявил о вероятности остановки сердца у его пациента.

«Калий катастрофически высокий. В ряде случаев такой уровень калия требует экстренного гемодиализа. Ионы калия играют ключевую роль в проведении электрического импульса по проводящей системе сердца. Такой уровень калия может привести к тому, что произойдет очень серьезная остановка проведения электрического импульса; она называется блокада. Может произойти блокада, которая приведет к тому, что сердце остановится, а может произойти тяжелая аритмия. Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации… Такой высокий уровень калия ставит под угрозу жизнь нашего пациента», - сказал он.

«Также у него наблюдается рост креатинина. Креатинин - это показатель, который характеризует функцию почек: насколько хорошо они работают, как фильтруют кровь. Креатинин у него буквально за короткий промежуток времени возрос в полтора раза (есть предыдущий результат, там креатинин был более, чем на 50% ниже). Этот анализ может свидетельствовать в пользу наличия почечной недостаточности», - добавил врач.

Напомним, 17 января оппозиционного политика Алексея Навального задержали в московском аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок».

После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН.

На прошлой неделе Алексея Навального, который почти полтора месяца провел в следственном изоляторе «Матросская тишина», этапировали в колонию.