Боевики на Донбассе продолжают нарушать режим прекращения огня. 17 апреля они обстреляли позиции украинских военных 17 раз.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

17 апреля боевики обстреливали позиции украинских военных 17 раз из пушек, минометов, пулеметов, гранатометов и другого оружия.

В районе поселка Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковой пушки МТ-12. А возле населенных пунктов Майорск, Новогородское, Зайцево, Южное, Шумы и Луганское боевики обстреливали позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Пески, Широкино, Авдеевки и Водяного в Донецкой области, противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов был ранен один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

«Состояние защитника - средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

Кроме того, в штабе ООС зафиксировали и первое нарушение тишины по состоянию на сегодняшнее утро. В районе Авдеевки оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК», - говорится в сообщении.

На обстрелы украинские военные отвечали взаимностью.

Напомним, украинская разведка рассматривает три сценария военной агрессии РФ.