Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Сергей Наев заявил, что украинская разведка рассматривает три сценария агрессии России. ВСУ имеет планы реагирования на все варианты развития ситуации.
Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По его словам, это касается демонстрации силы - это первый вариант. Второй вариант - это получение военным путем Днепровской воды. И третий вариант - это касается обострения в районе ООС и проведение локальных военных действий в направлении позиций.
«Такие сценарии рассматриваются. По всем у нас наработаны планы реагирования и уже выполнены первоочередные мероприятия, которые сдерживают от дальнейшей эскалации», - заявил Наев.
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