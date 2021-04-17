Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Сергей Наев заявил, что украинская разведка рассматривает три сценария агрессии России. ВСУ имеет планы реагирования на все варианты развития ситуации.

По его словам, это касается демонстрации силы - это первый вариант. Второй вариант - это получение военным путем Днепровской воды. И третий вариант - это касается обострения в районе ООС и проведение локальных военных действий в направлении позиций.

«Такие сценарии рассматриваются. По всем у нас наработаны планы реагирования и уже выполнены первоочередные мероприятия, которые сдерживают от дальнейшей эскалации», - заявил Наев.