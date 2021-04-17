Суд в штате Вашингтон приговорил гражданина Украины Федора Гладыря к 10 годам лишения свободы за многочисленные кибератаки, которые нанесли ущерб на 3 миллиарда долларов.
Об этом сообщило Министерство юстиции США.
Отмечается, что 35-летний Гладырь был руководителем хакерской группы FIN7, которая насчитывала более 70 человек. В Америке FIN7 сломала компьютерные сети во всех 50 штатах, похитив более 20 млн данных с карт клиентов.
Гладырь также должен уплатить 2,5 миллиона долларов компенсации.
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