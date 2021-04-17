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Начальник полиции Киева вместе с коллегами сделали прививки от коронавируса препаратом "CoronaVac". Среди вакцинировавшихся, полицейские, которые несут службу по охране общественного порядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале. Об этом пишет пресс-служба Нацполиции Киевской области.

«Полицейские Киева круглосуточно на страже безопасности населения, поэтому мы стараемся уберечь людей от распространения коронавирусной болезни. Полицейские постоянно контактируют с гражданами, поэтому им необходимо пройти вакцинацию, чтобы получить коллективный иминитет, защитить себя и минимизировать риск распространения пандемии. COVID-19 - это наша общая проблема, которую мы сможем преодолеть, если будем осознанно подходить к ее решению», - рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

Правоохранителям Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, военнослужащие Нацгвардии и пограничной службы сделали прививки препаратом на территории ведомственного медицинского учреждения Национальной гвардии Украины. Процедура проходила в специально оборудованном кабинете с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм.

В начале вакцинации полицейские подписали согласие на прививку, после чего врачи измерили им температуру, проверили уровень кислорода в крови и пульс.

Вакцинацию уже прошли 50 полицейских, несущих службу по охране правопорядка в аэропорту "Жуляны" и на Центральном железнодорожном вокзале.

Напомним, в Украине сегодня началась вакцинация сотрудников системы органов Министерства внутренних дел (МВД). 
ForUm

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