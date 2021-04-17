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Боевики продолжают блокировать работу КПВВ на Донбассе. Сейчас полноценно работает только пункт пропуска в Станице Луганской.

Кроме того, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты открывают движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

В контрольном пункте "Станица Луганская" пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился на 13%. Всего там на оккупированные территории заехали 5 798 человек, а на контролируемую территорию - 6 154.

В КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения пересекли 204 гражданина и 40 транспортных средств с временно оккупированной части Донецкой области, одновременно 197 граждан и 37 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Кроме того, пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 11 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

Напомним, ранее боевики блокировали работу пяти КПВВ на Донбассе.
ForUm

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